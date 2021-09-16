В Перми задержали пенсионера за стрельбу из квартиры

В Перми сотрудники полиции задержали местного жителя 1940 года рождения, устроившего стрельбу из ружья из окон своей квартиры. Инцидент произошёл в одном из домов по улице Свиязева. О выстрелах в полицию сообщили соседи пенсионера. Когда на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, мужчина попытался закрыться в квартире, а в ответ на требование прекратить противоправные действия сделал несколько выстрелов в их сторону. В итоге силовики проникли в жилище мужчины и задержали его, сообщается на сайте краевого управления СКР.

После освидетельствования медработниками пенсионера поместили в медучреждение, оказывающее психиатрическую помощь.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они изъяли оружие с признаками переделки, опросили свидетелей и проводят другие следственные действия по установлению всех обстоятельств инцидента.

Проводится осмотр места происшествия с использованием криминалистической техники, изымаются следы и объекты для дальнейшего исследования и назначения необходимых судебных экспертиз. Допрашиваются свидетели, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Самаре задержали 20-летнего местного жителя за стрельбу из автомата в центре города. Оружие было охолощённым, в результате происшествия никто не пострадал. На молодого человека завели уголовное дело по статье о хулиганстве.