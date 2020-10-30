В Париже полицейские задержали вооружённого ножами мужчину

https://static.news.ru/photo/6c8c9952-1ac8-11eb-9d69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Luc Nobout/Global Look Press

Силовики задержали в Париже мужчину, который угрожал полицейским. У злоумышленника были изъяты два ножа.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источник, инцидент произошёл на юго-западе столицы, никто не пострадал.

29 октября в Ницце вооружённый ножом мужчина совершил теракт внутри церкви Нотр-Дам. Жертвами атаки стали три человека, двое из них были убиты внутри церкви. Преступника удалось задержать. Он получил пулевые ранения и находится в больнице. Известно, что террористом является уроженец Туниса.

Также в Авиньоне мужчина с ножом пытался напасть на полицейских, но был застрелен. В момент нападения он кричал «Аллах акбар!». В этот же день в Лионе был задержан мужчина, которые планировал нападение. У него также был обнаружен нож.

16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин 18-летний чеченец Абдулах Анзоров убил школьного учителя истории. Злоумышленник отрезал ему голову, а затем опубликовал её фото в одной из социальных сетей. Поводом для расправы стала карикатура на пророка Мухаммеда, которую учитель показывал на уроках, говоря о свободе слова.

Как писал NEWS.ru, власти Франции вызвали из резерва 3,5 тысячи полицейских. Накануне в стране был введён высший уровень готовности к террористической угрозе.