https://static.news.ru/photo/614549ee-215a-11ea-8aae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владельцем крупной партии метадона, задержанной в столичном аэропорту Внуково, оказалась ООН. В организации отметили, что груз предназначался больным ВИЧ и направлялся в Таджикистан для лечения наркозависимых.

Эта партия метадона стоимостью 79 310 долларов является частью программы ПРООН по профилактике ВИЧ в Таджикистане и представляет собой жизненно необходимое лечение для людей, принимающих наркотики путём инъекции, — сообщил РИА Новости представитель Программы развития ООН.

Он уточнил, что сейчас организация делает всё возможное, чтобы решить этот вопрос с властями РФ. Причиной задержки груза собеседник агентства назвал неправильную маркировку.

Как ранее сообщал NEWS.ru, сотрудники Внуковской таможни задержали крупную партию метадона на сумму около 5,8 млрд рублей. Наркотик пытались провезти транзитом из Германии в Таджикистан. Груз был доставлен самолётом из Кёльна и лежал на складе временного хранения. Партия представляла собой более двух тысяч бутылок с бесцветной жидкостью.