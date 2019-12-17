Сотрудники Внуковской таможни задержали крупную партию метадона на сумму около 5,8 млрд рублей. Её пытались провезти транзитом из Германии в Таджикистан.
Крупную партию незадекларированного наркотического средства метадон, следовавшую транзитом из Германии в Таджикистан, обнаружили в начале декабря 2019 года сотрудники Внуковской таможни, — говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
По данным ТАСС, груз был
Ранее в Сургуте оперативники совместно с ФСБ задержали сотрудника подразделения по борьбе с наркотиками. У него изъяли более 20 пакетиков с гашишем. Общий вес наркотических веществ неизвестен. На данный момент СК возбудил уголовное дело против подозреваемого, писал NEWS.ru.
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