https://static.news.ru/photo/9ef157c6-20a9-11ea-8e9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Внуковской таможни задержали крупную партию метадона на сумму около 5,8 млрд рублей. Её пытались провезти транзитом из Германии в Таджикистан.

Крупную партию незадекларированного наркотического средства метадон, следовавшую транзитом из Германии в Таджикистан, обнаружили в начале декабря 2019 года сотрудники Внуковской таможни, — говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

По данным ТАСС, груз был доставлен самолётом из Кёльна и лежал на складе временного хранения. Партия представляла собой более 2 тысяч бутылок с бесцветной жидкостью. По заключению экспертов, концентрация метадона в них превышает 50%. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере».

Ранее в Сургуте оперативники совместно с ФСБ задержали сотрудника подразделения по борьбе с наркотиками. У него изъяли более 20 пакетиков с гашишем. Общий вес наркотических веществ неизвестен. На данный момент СК возбудил уголовное дело против подозреваемого, писал NEWS.ru.