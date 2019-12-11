https://static.news.ru/photo/4d83ed70-1b74-11ea-8650-fa163e074e61_660.jpg Фото: Timm Schamberger/dpa/Global Look Press

В Сургуте оперативники совместно с ФСБ задержали сотрудника подразделения по борьбе с наркотиками. У него изъяли более 20 пакетиков с гашишем.

Общий вес наркотических веществ неизвестен. На данный момент СК возбудил уголовное дело против подозреваемого.

В ходе обыска по месту его жительства также обнаружены наркотические вещества, экспертиза ещё проводится. В отношении оперуполномоченного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — цитирует пресс-службу МВД РЕН ТВ.

Сообщается, что сотрудника уволят из внутренних органов по отрицательным мотивам. Также в отношении его руководителей будет проведена проверка. Руководство привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ранее NEWS.ru сообщал о задержании полицейских, которые организовывали подставные свидания с наркотиками. Стражи порядка вымогали деньги за свободу.