В Сургуте оперативники совместно с ФСБ задержали сотрудника подразделения по борьбе с наркотиками. У него изъяли более 20 пакетиков с гашишем.
Общий вес наркотических веществ неизвестен. На данный момент СК возбудил уголовное дело против подозреваемого.
В ходе обыска по месту его жительства также обнаружены наркотические вещества, экспертиза ещё проводится. В отношении оперуполномоченного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — цитирует пресс-службу МВД РЕН ТВ.
Сообщается, что сотрудника уволят из внутренних органов по отрицательным мотивам. Также в отношении его руководителей будет проведена проверка. Руководство привлекут к дисциплинарной ответственности.
Ранее NEWS.ru сообщал о задержании полицейских, которые организовывали подставные свидания с наркотиками. Стражи порядка вымогали деньги за свободу.