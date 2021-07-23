В Новосибирске задержали сторонника террористов

В Новосибирске перекрыли канал финансирования организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который передал террористам около 2,4 млн рублей, пишет РИА Новости.

Следствием установлено, что иностранец собирал на свою банковскую карту денежные средства на «джихад», после чего переводил их за рубеж лицам, находящимся в розыске, — говорится в сообщении.

По факту содействия и финансирования терроризма возбуждено уголовное дело. Стоит заметить, что предыдущее задержание сторонников этой террористической организации произошло в мае под Калининградом.

Ранее сообщалось, что участники экстремистского сообщества, задержанные в Ставропольском крае, планировали теракт на территории отдела полиции в Кисловодске. Их задержали 21-22 июля. Задержаны семь человек. По версии следствия, один из них, Тимурлaн Гогуев, организовал в Кислoводске деятельность религиозного объединения.