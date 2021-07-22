Задержанные на Ставрополье экстремисты планировали теракт
Александр Чеков
Александр Чеков
18:46, 22 июля 2021
Фото: FSB1Russia/facebook.com
Читайте нас в Google Новости
Участники экстремистского сообщества, задержанные в Ставропольском крае, планировали теракт на территории отдела полиции в Кисловодске. Об этом сообщает СК России.
Ранее сообщалось, что 21–22 июля задержаны семь участников запрещённого религиозного объединения из числа жителей Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края: Расул Умaров, Юcуп Исмаилов, Ислам Тамбиев, Анзор Кахунов, Адам Дарсаев, Махач Баширов и Рабадaнгаджи Рабaданов.
Двое участников объединения 5 апреля 2021 года планировали совершение террористического акта на территории административного здания отдела полиции города Кисловодска с использованием изготовленного ими самодельного взрывного устройства, однако их действия были пресечены сотрудниками центрального аппарата ФСБ России, УФСБ России по Ставропольскому краю и ГУ МВД России по Ставропольскому краю, — сообщили в СК России.
По версии следствия, Тимурлaн Гогуев организовал в Кисловодске деятельность религиозного объединения, «направленную на установление мирового господства радикальной формы ислама и создание в Российской Федерации единого исламского государства».
Речь идёт об участниках запрещённой в Рoссии экстремистской организации «Ат-Такфир Вaль-Хиджра». Её деятельность в РФ была пресечена несколько месяцев назад. Тогда силовики задержaли 16 человек, входивших в состав ячейки.