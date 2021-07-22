Восемь человек задержали на Ставрополье по подозрению в экстремизме

Восемь человек, подозреваемых в причастности к экстремистской деятельности, задержаны в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Речь идёт об участниках запрещённой в России экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Её деятельность в РФ была пресечена несколько месяцев назад. Тогда силовики задержали 16 человек, входивших в состав ячейки.

В рамках сопровождения уголовного дела <...> дополнительно установлены восемь участников экстремистского сообщества, осуществляющих пропаганду идей указанной организации, а также вовлечение новых адептов, — рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

В настоящее время задержанные доставлены в главк СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу для проведения следственных действий.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае и Брянской области задержали участников экстремистского сообщества «М.О.Р.». В их числе были несовершеннолетние. Они нападали на людей, снимали это на видео и размещали ролики в Интернете. Таким образом они пытались популяризировать экстремизм.