Восемь человек задержали на Ставрополье по подозрению в экстремизме
Сергей Попов
Сергей Попов
15:30, 22 июля 2021
Фото: ФСБ РФ/РИА Новости
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Восемь человек, подозреваемых в причастности к экстремистской деятельности, задержаны в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Речь идёт об участниках запрещённой в России экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Её деятельность в РФ была пресечена несколько месяцев назад. Тогда силовики задержали 16 человек, входивших в состав ячейки.
В рамках сопровождения уголовного дела <...> дополнительно установлены восемь участников экстремистского сообщества, осуществляющих пропаганду идей указанной организации, а также вовлечение новых адептов, — рассказали агентству в пресс-службе ведомства.
В настоящее время задержанные доставлены в главк СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу для проведения следственных действий.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае и Брянской области задержали участников экстремистского сообщества «М.О.Р.». В их числе были несовершеннолетние. Они нападали на людей, снимали это на видео и размещали ролики в Интернете. Таким образом они пытались популяризировать экстремизм.