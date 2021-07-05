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Экстремистов задержали в Брянской области и Хабаровском крае

11:39, 05 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Следственный комитет РФ сообщил о задержании участников экстремистского сообщества «М.О.Р.» в Хабаровском крае и Брянской области. Молодые люди готовились к совершению преступлений.

Уточняется, что участники сообщества проводили силовые тренировки для дальнейших насильственных нарушений. В рамках оперативных мероприятий задержан 17-летний житель Брянской области, который создал и возглавил экстремистское сообщество в Пермской области. Он отвечал за координацию и вербовал новых участников.

Другой же задержанный создал и руководил в Хабаровском крае экстремистским сообществом «Молодёжная организация Русь (М.О.Р.)» для совершения экстремистских преступлений. Среди участников также были несовершеннолетние.

Участники сообществ нападали на людей и снимали всё это на видео, которые потом выкладывали в Интернет. Таким образом, они пытались популяризировать экстремизм.

Ранее российские силовики уничтожили в Кабардино-Балкарии пятерых боевиков. Контртеррористическая операция прошла в пригороде Нальчика — столицы республики.

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