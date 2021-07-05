Экстремистов задержали в Брянской области и Хабаровском крае

Следственный комитет РФ сообщил о задержании участников экстремистского сообщества «М.О.Р.» в Хабаровском крае и Брянской области. Молодые люди готовились к совершению преступлений.
Уточняется, что участники сообщества
Другой же задержанный создал и руководил в Хабаровском крае экстремистским сообществом «Молодёжная организация Русь (М.О.Р.)» для совершения экстремистских преступлений. Среди участников также были несовершеннолетние.
Участники сообществ нападали на людей и снимали всё это на видео, которые потом выкладывали в Интернет. Таким образом, они пытались популяризировать экстремизм.
Ранее российские силовики уничтожили в Кабардино-Балкарии пятерых боевиков. Контртеррористическая операция прошла в пригороде Нальчика — столицы республики.