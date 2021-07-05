Экстремистов задержали в Брянской области и Хабаровском крае

Следственный комитет РФ сообщил о задержании участников экстремистского сообщества «М.О.Р.» в Хабаровском крае и Брянской области. Молодые люди готовились к совершению преступлений.

Уточняется, что участники сообщества проводили силовые тренировки для дальнейших насильственных нарушений. В рамках оперативных мероприятий задержан 17-летний житель Брянской области, который создал и возглавил экстремистское сообщество в Пермской области. Он отвечал за координацию и вербовал новых участников.

Другой же задержанный создал и руководил в Хабаровском крае экстремистским сообществом «Молодёжная организация Русь (М.О.Р.)» для совершения экстремистских преступлений. Среди участников также были несовершеннолетние.

Участники сообществ нападали на людей и снимали всё это на видео, которые потом выкладывали в Интернет. Таким образом, они пытались популяризировать экстремизм.

Ранее российские силовики уничтожили в Кабардино-Балкарии пятерых боевиков. Контртеррористическая операция прошла в пригороде Нальчика — столицы республики.