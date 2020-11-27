В норильском аэропорту дебошир угрожал сотрудникам бутылкой виски

https://static.news.ru/photo/c4080adc-30ca-11eb-b00a-fa163e074e61_660.jpg Фото: мвд.рф

В аэропорту Норильска мужчина устроил дебош после того, как сотрудники службы безопасности не позволили ему пронести на борт самолёта до Красноярска литровую бутылку виски.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, служащие аэропорта предложили ему положить бутылку в багаж, однако «гражданин отреагировал неадекватно», передаёт РЕН ТВ.

Он замахнулся литровой бутылкой виски на представителя службы авиабезопасности, а затем разбил её о пол, — рассказала она.

Дебошира задержали и доставили в отделение полиции. Им оказался 24-летний житель Красноярска. Медосвидетельствование показало, что он был пьян. Полицейские составили протоколы в отношении задержанного об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 20.1, 20.21, 20.6.1 КоАП РФ. Кроме того, авиакомпания отказала мужчине в перевозке.

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