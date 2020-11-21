Офицера полиции из Курской области уволили из-за ДТП и пьяного дебоша

https://static.news.ru/photo/00048bde-2bec-11eb-8386-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Курской области начальник отделения местного управления уголовного розыска уволен после совершённого им ДТП и пьяного скандала с сотрудниками ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Авария произошла 20 ноября около 19:30 в Курске на улице Суворовской. Управлявший автомобилем Lada Granta следователь не справился с управлением и зацепил стоявшую на обочине грузовую «Газель», которая после удара столкнулась с автомобилем «Нива», припаркованным перед ней. К счастью, в обеих машинах никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

В ведомстве отметили, что виновник ДТП «по внешним признакам, находился в состоянии опьянения», а после того как на место прибыли представители экстренных служб, «повёл себя агрессивно». В частности, он начал оскорблять сотрудников ГИБДД.

В итоге он был уволен из органов внутренних дел «по отрицательным основаниям».

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