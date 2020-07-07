В НИИ биохимии на юго-западе Москвы начался пожар

На улице Миклухо-Маклая, где расположен «Институт биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН, начался пожар.
По словам очевидцев, с крыши идёт густой чёрный дым. На место происшествия прибыли пожарные. Данных о пострадавших пока нет, передаёт телеканал «360».
По данным Telgram-канала «112», на крыше находятся четыре газовых баллона. Из-за этого может произойти взрыв.
Как писал NEWS.ru ранее, взрыв предположительно газовоздушной смеси произошёл в трёхэтажном доме в подмосковном Щёлково. ЧП произошло в квартире на втором этаже дома номер 5 на улице Механизаторов.
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