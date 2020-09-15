В МВД назвали виновника аварии с футболистом Игнатьевым

https://static.news.ru/photo/6324e62a-f75b-11ea-84ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футболист Иван Игнатьев, с 2019 года выступающий за казанский «Рубин», 15 сентября попал в аварию в столице Татарстана. Виновницей ДТП стала девушка, которая на своём транспортном средстве въехала в машину спортсмена. Об этом журналистам сообщили представители ГУ МВД по Татарстану.

Отмечается, что авария произошла в 08:30. Девушка 1991 года рождения на Hyundai Solaris въехала в BMW Игнатьева, следовавший слева в попутном направлении. Столкновение произошло напротив дома № 40 по улице Профсоюзная.

По предварительным данным, виновником ДТП стала девушка. Она перед поворотом налево не заняла заблаговременно крайнее положение на проезжей части, — цитирует РИА Новости представителя МВД.

Как сообщили в ведомстве, футболист «Рубина» в результате аварии не пострадал. Девушка же получила растяжение шейного отдела позвоночника и ушиб мягких тканей на затылке. После ДТП её отвезли в больницу, там оказали медицинскую помощь и отпустили.

Как ранее писал NEWS.ru, автобус столкнулся с легковым автомобилем Toyota на трассе Кинешма — Юрьевец в Ивановской области.

ДТП произошло в восьми километрах от Кинешмы. Водитель Toyota выехал на встречную полосу движения и врезался в автобус ПАЗ, в котором находилось девять человек, детей среди них не было.