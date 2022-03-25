В Москве задержан украинский шпион по кличке Малыш
Захар Чайченко
Захар Чайченко
12:56, 25 марта 2022
Фото: Национальный антитеррористический комитет
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Сотрудники ФСБ задержали в Москве украинского шпиона — уроженца Харькова по кличке Малыш. Сообщается, что разведчик проводил слежку за журналистами Украины и российскими политологами. Шпион имел двойное гражданство Украины и Польши, пишет РИА Новости.
УФСБ России по Москве и Московской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьёй 276 УК России «Шпионаж», задержан уроженец города Харьков Рудась А.В., имеющий двойное гражданство Украины и Польши, — говорится в сообщении.
Сотрудники ФСБ установили, что шпиона завербовали в агентурном аппарате Службы безопасности Украины.
Ранее в Польше задержали гражданина Испании русского происхождения, который является агентом Главного разведуправления Генштаба ВС России. Его заподозрили в шпионской деятельности в ряде польских городов, на Украине и в других странах, рассказал Польскому телевидению пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.