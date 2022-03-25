В Москве задержан украинский шпион по кличке Малыш

Фото: Национальный антитеррористический комитет

Сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровска за попытку продать руководству Украины закрытые данные для диверсий, сообщили в Центре общественных связей ведомства. В ФСБ уточнили, что инициатором передачи секретной информации выступил именно хабаровчанин.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации за попытку инициативной передачи информации ограниченного доступа представителям спецслужбы Украины задержан проживающий в городе Хабаровске гражданин России, — сказано в сообщении. Ранее бывший главный редактор...