В Москве задержали бывшего замгубернатора Ульяновской области Озернова

В Москве задержан бывший первый заместитель губернатора Ульяновской области Анатолий Озернов. Его подозревают в хищении бюджетных средств группой лиц. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте экс-чиновника, говорится в сообщении, опубликованном на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Ульяновской области.

В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий следователями совместно с УФСБ России по Ульяновской области установлена причастность бывшего первого заместителя губернатора Ульяновской области Анатолия Озернова, замещавшего эту должность с 2014 года по апрель 2021 года, — говорится в сообщении.

По версии следствия, Озернов, используя своё должностное положение, привлёк к участию в конкурсах на заключение госконтрактов аффилированных ему предпринимателей. В результате при строительстве административных объектов региональных органов власти они вносили в проектно-сметную документацию ложные сведения, что привело к увеличению стоимости строительных материалов и работ на сумму свыше 15 млн рублей.

Ранее в Москве был арестован бывший заместитель начальника финансово-экономического департамента Росгвардии полковник Николай Копытов в связи с обвинением во взяточничестве. Такое решение вынес московский 235-й гарнизонный военный суд. Предполагается, что Копытов получил взятки на общую сумму порядка 10 млн рублей. По версии следствия, данные средства ему вручили представители фирмы, поставлявшей форму для росгвардейцев, за заключение дополнительных контрактов почти на 2 млрд рублей.