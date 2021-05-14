В Москве умерла избитая сыном женщина

https://static.news.ru/photo/1767ca6a-b572-11eb-8d17-96000091f725_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Женщина скончалась в Москве после жестокого избиения собственным сыном. Полиция проводит проверку, сообщает ТАСС.

Полиция сообщает, что 10 мая в больницу поступила 58-летняя женщина. У неё обнаружили черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, разрыв селезёнки, ушибы головы и переломы рёбер. Она рассказала, что её дома избил сын.

Спустя четыре дня от полученных травм женщина умерла, — цитирует агентство сообщение правоохранительных органов.

Однако со слов мужчины, напавшего на свою мать, он никого не бил. Он утверждает, что его мать получила эти травмы, упав с высоты своего роста. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве конфликт священника и прихожанина закончился избиением последнего. Пострадавший обратился в полицию.