В Москве-реке после затопления буксира не отметили повышенного загрязнения

https://static.news.ru/photo/fc4acec0-c9a5-11ea-b78d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Специалисты Роспотребнадзора не нашли превышения содержания нефтепродуктов после затопления буксира в Москве-реке в районе подмосковного Красногорска.

Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ведомства. Сотрудники Роспотребнадзора провели отбор проб воды в нескольких контрольных точках. Изучать образцы помогали сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве». По результатам исследования специалисты констатировали отсутствие превышения уровня содержания нефтепродуктов.

Пробы брались в районе Краснопресненской, Фрунзенской, Краснохолмской, Котельнической и Лужнецкой набережных, а также в Братеево, Курьяново, возле музея «Коломенское» и в ряде других точек.

Как писал NEWS.ru, при затоплении буксира у причала в Красногорске по реке разлилось пятно дизельного топлива. Во время происшествия людей на борту не было. В ликвидации последствий аварии принимали участие 15 человек и пять единиц спецтехники. По факту инцидента СК РФ проводит проверку.