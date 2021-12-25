В Москве подросток погиб, катаясь на тюбинге

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Три человека, в том числе ребёнок, погибли в результате пожара в частном доме в Саратовской области. Об этом сообщили в СК России по региону.

Инцидент произошёл 26 декабря в ночное время в селе Александров Гай. Загорелся частный дом, в котором проживала семья из пяти человек: двое взрослых и трое детей. В результате пожара погибли...