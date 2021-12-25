В Москве подросток погиб, катаясь на тюбинге

В Москве подросток погиб, врезавшись в дерево во время катания на тюбинге
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
23:22, 26 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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На юге Москвы подросток погиб, катаясь на надувных санках. Он врезался в дерево и получил повреждения, несовместимые с жизнью. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы.
Инцидент произошёл на Каширском шоссе около 21 часа 26 декабря.
Несовершеннолетний при спуске с необорудованного склона на тюбинге врезался в дерево. От полученных травм 15-летний юноша скончался на месте, — говорится в сообщении.
Нагатинская межрайонная прокуратура начала проверку.
Также процессуальную проверку начало ГСУ СК по Москве. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сказала она.
Ранее сообщалось, что катавшаяся на тюбинге 11-летняя девочка погибла под колёсами автомобиля под Тулой. Ребёнок выехал на проезжую часть и его сбила машина.