https://static.news.ru/photo/04d0f5ee-32af-11ea-8e26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столице вновь прошли эвакуации общественных учреждений. На этот раз была прервана работа Басманного районного суда и приостановлены занятия в нескольких школах.

Об эвакуации Басманного суда сообщил корреспондент NEWS.ru. По данным журналиста, людей выводили из здания на ул. Каланчёвская.

Источник NEWS.ru в экстренных службах в свою очередь сообщил, что в несколько московских школ поступили анонимные сообщения об угрозах взрывов. Источник уточнил, что угроза также поступила и в Храм Христа Спасителя. Всего на данный момент проверяют около 20 объектов.

В декабре 2019 года на Россию обрушилась волна звонков о минировании различных учреждений, расположенных в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Однако после проверки ни одно сообщение не подтвердилось.

Как ранее рассказал источник NEWS.ru, две столичные школы в последний день новогодних каникул проверяли кинологи также из-за анонимных сообщений о взрывных устройствах.