В Монголии умер первый пациент с бубонной чумой

https://static.news.ru/photo/dfc58ab4-c5a5-11ea-a0ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ren Junchuan/Global Look Press

В Монголии зафиксирован первый случай смерти от бубонной чумы. Там умер 15-летний подросток, который вместе с друзьями съел блюдо из мяса тарбагана (млекопитающее рода сурков. — NEWS.ru)

Как сообщили в Минздраве, инцидент произошёл в провинции Говь-Алтай на юго-западе страны. Юноша умер по пути в больницу. Позднее анализ полимеразной цепной реакции (ПЦР) подтвердил, что причиной смерти стала бубонная чума.

Согласно официальной информации ведомства, правительство страны поместило на карантин около 20 человек, тесно контактировавших с инфицированным, передаёт ТАСС.

Ранее из-за вспышки бубонной чумы власти Монголии ввели карантин в двух районах провинции Ховд в Западной Монголии. Заболевание было выявлено у молодых мужчины и женщины. Первого госпитализировали после того, как он съел мясо сурка.

Вслед за этим китайские власти объявили третий уровень эпидемиологической угрозы из-за бубонной чумы, которая была обнаружена у скотовода в городе Баян-Нур. Местные власти предупредили об угрозе эпидемии и призвали жителей соблюдать ограничения до конца года.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил беспокойство из-за заражения людей бубонной чумой на территории Монголии и КНР. По его словам, необходимо подумать над тем, как реагировать на угрозы её распространения.