В месте захвата заложников в Луцке на западе Украины прогремели три взрыва

https://static.news.ru/photo/cbb3e8f2-cb56-11ea-be50-fa163e074e61_660.jpg Фото: pershyj.com

В центре украинского города Луцк, где вооружённый мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, прогремели три взрыва. Очевидцы рассказывают, что в воздухе виднелись вспышки зелёного цвета, однако дыма не было.

Как сообщает интернет-издание «Факты», подорвались три взрывных пакета. Кроме того, с места ЧП время от времени слышны выстрелы. По данным других украинских СМИ, террорист выбросил из автобуса взрывное устройство.

Захват заложников произошёл утром на Театральной площади. В 09:26 террорист сам позвонил в полицию и сообщил об этом. Он также предупредил сотрудников правоохранительных органов, что вооружён и имеет при себе взрывные устройства. Сейчас с террористом ведутся переговоры. Захватчик выдвигал требования о том, чтобы представители украинской власти, бизнеса и Церкви признали себя террористами. Кроме того, он настаивал на публикациях об этом в СМИ.

По данным Службы безопасности Украины, в автобусе находится около 10 заложников. Площадь с автобусом оцеплена, её контролируют снайперы. На месте происшествия находятся министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и первый заместитель председателя СБУ — руководитель Антитеррористического центра Руслан Баранецкий. Президент Украины Владимир Зеленский взял расследование ситуации с заложниками под особый контроль.

Что известно о захватчике

В Нацполиции Украины сообщили, что личность мужчины установлена, это — 44-летний житель Ровенской области. Мужчина имеет психические расстройства и недавно состоял на учёте у психиатра. По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, он является автором книги «Философия преступника». По информации из открытых источников, эта книга вышла в Луцке в 2014 году. Она описывает пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь.

Все страницы в соцсетях злоумышленника были созданы недавно. В них мало публикаций. В Twitter он вёл аккаунт под ником Максим Плохой. Вскоре после захвата заложников администрация сервиса его заблокировала, писал NEWS.ru.