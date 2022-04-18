В МЧС рассказали о состоянии найденных туристов в Свердловской области

Группа туристов в Свердловской области, ранее считавшаяся пропавшей, самостоятельно вышла к спасателям, жизням граждан ничего не угрожает, заявили NEWS.ru в региональном главке МЧС России. В ведомстве добавили, что путешественники просто задержались на маршруте.

Поиски закончились, они самостоятельно вышли. Просто была задержка по маршруту, они вышли к конечной точке маршрута. Их здоровью ничего не угрожает, — подчеркнули в МЧС.

По имеющейся информации, 18 апреля в 05:00 (03:00 мск) за помощью в поиске людей в дежурную часть полиции Первоуральска обратился один из компаньонов пропавших. Мужчина ждал их в конечной точке маршрута, но туристы там не появились. Группа туристов отправилась в путешествие 17 апреля в 10:30 (08:30 мск) из деревни Починок (ЗАТО Новоуральск) на шести лодках. Однако она не прошла регистрацию в установленном порядке в МЧС. По предварительным данным, группа состояла из восьми человек, двое из них — дети.

Ранее в Волгоградской области в городе Камышине на реке Волге перевернулся катер. В результате ЧП погиб один человек, четверо пассажиров пострадали, судьба 12-летнего ребёнка, находившегося на борту, неизвестна. Всего на борту находилось шесть человек: семья и трое их друзей. Один из мужчин сначала смог самостоятельно выбраться на берег, но скончался до прибытия медиков.