В МЧС опровергли информацию о гибели человека при взрыве в Москве

https://static.news.ru/photo/e64909ac-ba05-11ea-8e9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

В результате взрыва и пожара в жилом доме в Москве никто не погиб. Об этом заявил начальник столичного главка МЧС Сергей Желтов.

Спасено семь человек. Погибших нет, — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что жертвой инцидента на улице Проходчиков стал один человек.

Взрыв и пожар произошли в доме номер 3. По предварительным данным, на третьем этаже здания могла сдетонировать газо-воздушная смесь. В результате взрыва повреждена межквартирная перегородка и остекление двух квартир. Загорелись четыре квартиры.

Как писал NEWS.ru, пострадали в результате происшествия семь человек. К настоящему времени пожар уже потушен.