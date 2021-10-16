В Ленобласти поезд «Сапсан» сбил коляску с ребёнком

В Ленинградской области скоростной пассажирский поезд «Сапсан» сбил коляску с 11-месячным ребёнком. Младенец скончался. По факту произошедшего проводится проверка, сообщается на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошёл днём 16 октября в районе станции Поповка в Тосненском районе. Согласно предварительным данным, женщина с коляской переходила железнодорожные пути по переходу на запрещающий сигнал светофора. Проезжающий поезд № 756 Москва — Санкт-Петербург совершил наезд на коляску. Ребёнка госпитализировали, но врачам не удалось спасти его.

Прокуратура проверяет обстоятельства произошедшего, работоспособность оборудования перехода и действия машиниста поезда. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

По словам очевидцев, мать ребёнка была в наушниках и поэтому не услышала приближающийся поезд. От удара коляска разрушилась, а младенца отбросило в канаву. Оттуда ребёнка достал мужчина и передал его матери, пишет «Фонтанка».

Ранее сообщалось, что в Приморье женщина и маленький ребёнок попали под колёса грузового поезда. Оба скончались от полученных травм. По факту их гибели было возбуждено уголовное дело.