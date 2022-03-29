Со стороны Украины обстреляли пропускной пункт на границе в Курской области

В Курской области обстрелян пропуcкной пункт на росcийско-украинcкой границе. Об этом рассказал в своём Telegram-канале губернатор региона Роман Cтаровойт, добавив, что обошлоcь без потерь и разрyшений, ответным огнём точка была подaвлена.

Сегодня 29 марта со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт в посёлке Теткино. Ответным огнём наших доблестных военнослужащих огневая точка была подавлена. Обошлось без потерь и разрушений. Прошу не поддаваться панике, ситуация находится под контролем, — заявил губернатор.

Старовойт уточнил, что огонь со стороны Украины вёлся из огнестрельного оружия и гранатомётов.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в приграничном селе Журавлёвка региона в ночь на 24 марта произошло несколько взрывов. По его словам, никто не пострадал.

Накануне, 23 марта, в этом же селе разорвался снаряд, запущенный со стороны Украины. В результате взрыва снаряда был уничтожен жилой дом и пострадали ещё восемь. Ранения получили три человека, в том числе ребёнок. По факту происшествия СК возбудил уголовное дело.