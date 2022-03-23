Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрыва снаряда под Белгородом

Главврачи больниц Белгорода, где находятся трое пострадавших от взрыва снаряда в селе Журавлёвка, рассказали о состоянии пациентов. Один из них находится в тяжёлом состоянии, его прооперировали, пишут «Известия».

К нам поступил пациент с множественными осколочными ранениями, повреждающими внутренние органы, достаточно тяжёлыми ранениями. Ему проведена операция. В настоящий момент состояние его стабилизировано, и он находится в реанимации, — рассказал главврач второй горбольницы областного центра Роман Проценко.

В реанимации пострадавший будет находиться до полной стабилизации состояния.

К медикам обратились ещё два человека. Один из них также госпитализирован, другой осмотрен и после оказания медпомощи отпущен домой.

Обратился пострадавший, он осмотрен, оказана медицинская помощь, травмы средней степени тяжести, доставлен в горбольницу номер два. Затем обратился мужчина, с жалобами на боли в плече. Осмотрен, оказана медицинская помощь, в госпитализации не нуждался, пациент уехал на своей машине, — пояснил главврач станции скорой помощи Алексей Жиров.

Снаряд разорвался на территории региона в среду, 23 марта. В связи с этим в сёлах Журавлёвка и Нехотеевка, которые находятся на границе с Украиной, была объявлена эвакуация. В результате взрыва снаряда был уничтожен жилой дом и пострадали ещё восемь. По факту происшествия СК возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что белгородские власти эвакуировали 178 жителей двух сёл Журавлёвка и Нехотеевка после взрыва снаряда, запущенного со стороны Украины. Об этом сообщил мэр Белгорода Антон Иванов.