В Курганской области под суд пойдут бандиты, 10 лет убивавшие бизнесменов

https://static.news.ru/photo/df2d2158-cce8-11ea-a4b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела против пятерых участников банды Дмитрия Романова, которая на протяжении десяти лет действовала в Курганской области. Злоумышленники похищали и убивали предпринимателей. Преступники использовали поддельные документы и форму сотрудников полиции.

По данным следствия, банда была создана Дмитрием Романовым. Основными участниками были его знакомый Константин Ермолаев и Александр Афанасьев. С последним Романов познакомился в тюрьме. Для совершения преступлений периодически привлекались ещё четыре человека. Преступная группировка действовала с 2006 по 2016 год. Тогда основных участников банды задержали за кражу автомобилей в Тюменской и Курганской областях, но тяжкие и особо тяжкие преступления не были раскрыты.

Всё изменилось в 2020 году, когда на вещественном доказательстве с места убийства 2012 года были обнаружены материалы с генотипом Ермолаева. Тогда переодетые в полицейских преступники решили убить курганского предпринимателя, но перепутали его с братом. Они похитили мужчину, пытали в гаражах, а когда не смогли получить деньги, то забили до смерти молотком.

Признательные показания дали лидер банды Дмитрий Романов и Александр Афанасьев. Преступники заключили сделку со следствием и их уголовные дела были выведены в отдельное производство.

Преступления были чётко и детально спланированы, с установлением наблюдения и сбором информации о потерпевших, так как целью посягательств были доходы от бизнеса, личные сбережения и недвижимое имущество потерпевших. В результате преступной деятельности обвиняемым удалось завладеть деньгами в сумме более 3,5 млн руб, автомобилями, также они пытались переоформить квартиру в центре города, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Всего от рук преступников пострадали 15 человек.

В настоящее время Романов отбывает наказание за разбой, который был совершён в 2015 году, и угоны дорогих автомобилей.

По данным прокуратуры, Константин Ермолаев не признаёт свою вину. Остальные четыре участника банды признают её лишь частично, трое обвиняемых заявили, что совершали преступления не из корыстных побуждений. Один из обвиняемых сообщил, что не принимал участия в преступлениях, хотя и и знал об их совершении.

Уголовное дело направлено в Курганский суд. Участникам банды может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.

NEWS.ru писал, что в Подмосковье задержали банду, обокравшую дом солиста Uma2rman.