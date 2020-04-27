В Кольцово произошли беспорядки с участием мигрантов

В посёлке Кольцово произошли беспорядки в спецприёмнике для мигрантов.
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Это типичная ситуация: уголовники попадают в спецприёмник, видят, что там порядки мягче, чем в тюрьмах, и пользуются этим, чувствуя свою безнаказанность, — сказала она.
Бенсгиер рассказала, что сейчас к спецприёмнику подъехал полицейский спецназ.
Ранее NEWS.ru писал о том, что заключённые следственного изолятора в Черновицкой области Украины устроили бунт из-за нового арестанта. Его приняли, несмотря на подтверждённую коронавирусную инфекцию.
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