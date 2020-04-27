В Кольцово произошли беспорядки с участием мигрантов

https://static.news.ru/photo/2bd9ba00-8894-11ea-ae8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Новости Екатеринбурга сегодня, ЧП и ДТП ЕКБ/vk.com

В посёлке Кольцово произошли беспорядки в спецприёмнике для мигрантов.

Об этом сообщает Е1.ru, ссылаясь на правозащитницу Нурзиду Бенсгиер. По её словам, беспорядки начались после того, как в спецприёмник привезли иностранца, отбывшего срок в тюрьме. Его должны были отправить на родину. По словам правозащитницы, именно он мог стать инициатором бунта.

Это типичная ситуация: уголовники попадают в спецприёмник, видят, что там порядки мягче, чем в тюрьмах, и пользуются этим, чувствуя свою безнаказанность, — сказала она.

Бенсгиер рассказала, что сейчас к спецприёмнику подъехал полицейский спецназ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что заключённые следственного изолятора в Черновицкой области Украины устроили бунт из-за нового арестанта. Его приняли, несмотря на подтверждённую коронавирусную инфекцию.