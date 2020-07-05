В Китае госпитализирован первый пациент с симптомами бубонной чумы

https://static.news.ru/photo/3d0d6010-bedb-11ea-b217-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhu Xudong/Global Look Press

Жителям районов Северного Китая угрожает бубонная чума. В автономном районе Внутренняя Монголия был выявлен пациент с признаками этого заболевания. Из-за этого в хошуне Урад-Чжунци, в городе Баян-Нур, объявили третий уровень эпидемиологической угрозы.

Местное население просят соблюдать меры безопасности.

В настоящее время существует угроза распространения среди населения чумы, просим население строго следовать требованиям по профилактике эпидемии, — говорится в постановлении комитета по вопросам здравоохранения города Баян-Нур, его текст приводит РИА Новости.

Ранее власти Монголии ввели карантин в двух районах провинции Ховд на западе страны из-за нескольких случаев заболевания бубонной чумой. Меры действуют с 10:00 29 июня до особого распоряжения.

По данным Национального центра общественного здравоохранения, заболевание выявили у молодых мужчины и женщины. Первый был госпитализирован в больницу 28 июня после того, как съел мясо сурка. Заболевшая чумой женщина находится в критическом состоянии. По предварительной информации, она была в прямом контакте более чем с 60 людьми и в косвенном — более чем с 400.

В апреле 2019 года в соседней провинции Баян-Улгий два человека умерли в результате заражения бубонной чумой после употребления в пищу сырого мяса сурка, уточняет RNS.

Бубонная чума — бактериальное заболевание, передаваемое блохами. Резервуарами возбудителя инфекции — чумной палочки — становятся грызуны, в том числе сурки. Взрослый человек может умереть спустя сутки после заражения при отсутствии медицинской помощи.

Ранее, как писал NEWS.ru, Федеральная служба по туризму попросила граждан России учитывать эпидемиологическую обстановку в Монголии при планировании поездок в эту страну.