В Истре загорелся цех по производству щепы

https://static.news.ru/photo/e67a25a0-d850-11ea-be59-fa163e074e61_660.jpg Фото: LANTYUKHOV SERGEY/NEWS.ru

Цех по производству щепы загорелся в городе Истра в Московской области.

Площадь возгорания — одна тысяча квадратных метров. Отмечается, что пожар был потушен в 02.55 по московскому времени.

Улица Загородная, дом 2. Пожар в цеху по производству щепы площадью 1 тысяч квадратных метров. Площадь горения составила 1 тысяч квадратных метров. В 02.55 по московскому времени пожар локализован, — привели сообщение пресс-службы МЧС России в ТАСС.

В ведомстве добавили, что погибших и пострадавших нет. Для тушения пожара были задействованы 26 сотрудников МЧС и семь единиц техники.

Ранее NEWS.ru писал, что в здании Центрального банка России произошло короткое замыкание, в результате чего произошёл небольшой пожар. Площадь возгорания составила 0, 2 квадратных метра. Сообщалось, что замыкание произошло в шахте грузового лифта.