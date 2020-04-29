Происшествия

В Германии во время рейда застрелили полицейского

11:18, 29 апреля 2020
Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

В немецком Гельзенкирхене во время антинаркотического рейда отряда полиции особого назначения произошла перестрелка, один правоохранитель погиб. 

Полицейские пытались проникнуть в дом заподозренного в хранении запрещённых веществ 29-летнего Томаса К., чтобы провести обыск. Мужчина через открытую дверь произвёл два выстрела и попал в полицейского, тот был госпитализирован и спустя час скончался, передаёт Bild.

После ответного огня со стороны правоохранителей подозреваемого арестовали.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сургуте агрессивный мужчина зарезал полицейского. Коллега убитого применил табельное оружие и убил нападавшего.

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