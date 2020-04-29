В Германии во время рейда застрелили полицейского

https://static.news.ru/photo/1b16913c-89f4-11ea-b617-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

В немецком Гельзенкирхене во время антинаркотического рейда отряда полиции особого назначения произошла перестрелка, один правоохранитель погиб.

Полицейские пытались проникнуть в дом заподозренного в хранении запрещённых веществ 29-летнего Томаса К., чтобы провести обыск. Мужчина через открытую дверь произвёл два выстрела и попал в полицейского, тот был госпитализирован и спустя час скончался, передаёт Bild.

После ответного огня со стороны правоохранителей подозреваемого арестовали.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сургуте агрессивный мужчина зарезал полицейского. Коллега убитого применил табельное оружие и убил нападавшего.