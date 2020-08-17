В Генконсульстве РФ рассказали о нападениях на дипломатов в Нью-Йорке

Неизвестный человек на протяжении нескольких дней угрожал жизни и здоровью российских дипломатов в Нью-Йорке, сообщили в российском генконсульстве.
По словам дипломатов, начиная 10 августа белый мужчина не только выкрикивал угрозы в их адрес, но и бросал в них камни, передаёт РИА Новости
И практически ежедневно эти инциденты повторялись, ежедневно буквально до вчерашнего дня включительно (до 16 августа). Зафиксирован ущерб автотранспорту, есть ущерб воротам, — сообщили в дипмиссии.
В частности, мужчина на английском языке грозился убить дипломатов.
По информации ТАСС, злоумышленник продолжал угрожать убийством даже при задержании полицейскими, но на следующий день снова приходил к генконсульстве. Также дипломаты рассказали, что на нападавшего не каждый раз составляли протоколы, сейчас он «якобы задержан».
В этой связи встаёт вопрос о том, почему лицо, неоднократно выступавшее с угрозами в адрес российских сотрудников генконсульства, каждый раз оказывалось на свободе, — подчеркнул собеседник агенства.
Как писал NEWS.ru ранее, Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 северокорейских рыбаков, напавших на российских пограничников в Японском море. Оно будет передано в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.