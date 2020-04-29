В «Газпроме» прокомментировали сообщения о бунте рабочих в Якутии

https://static.news.ru/photo/a58147ea-8a03-11ea-938a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В руководстве компании «Газпром добыча Ноябрьск» заявили, что знают о митинге рабочих на Чаяндинском месторождении из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании. В сообщении говорится, что «Газпром добыча Ноябрьск» осведомлена о недовольстве вахтовиков, однако обеспечение их работы не находится в компетенции компании — этим занимаются подрядные организации.

В пресс-службе отметили, что в ближайшее время не планируется внеплановый вывоз работников ООО «Газпром добыча Ноябрьск» с месторождения.

Сформирован резерв работников на случай необходимости смены вахтового персонала, — добавил представитель компании.

Ранее NEWS.ru писал о том, что рабочие Чаяндинского месторождения компании «Газпром добыча Ноябрьск» устроили акцию протеста, требуя улучшения бытовых условий и выдачи средств индивидуальной защиты. Вахтовики также предъявили претензии к питанию в местной столовой.