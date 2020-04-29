В «Газпроме» прокомментировали сообщения о бунте рабочих в Якутии

В руководстве компании «Газпром добыча Ноябрьск» заявили, что знают о митинге рабочих на Чаяндинском месторождении из-за ситуации с коронавирусом.
Об этом
В пресс-службе отметили, что в ближайшее время не планируется внеплановый вывоз работников ООО «Газпром добыча Ноябрьск» с месторождения.
Сформирован резерв работников на случай необходимости смены вахтового персонала, — добавил представитель компании.
Ранее NEWS.ru писал о том, что рабочие Чаяндинского месторождения компании «Газпром добыча Ноябрьск» устроили акцию протеста, требуя улучшения бытовых условий и выдачи средств индивидуальной защиты. Вахтовики также предъявили претензии к питанию в местной столовой.
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