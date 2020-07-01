В Гатчине домушник обокрал налогового инспектора на почти миллион рублей

https://static.news.ru/photo/1561b82c-bc42-11ea-99e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Неизвестный злоумышленник в Гатчине украл из квартиры сотрудницы Федеральной налоговой службы деньги и украшения. Общий ущерб составил около 900 тысяч рублей.

Инцидент произошёл 30 июня в одном из пятиэтажных домов на улице Рощинской. В полицию обратилась 36-летняя инспектор. По её словам, в период с 08:00 до 19:57 кто-то проник в квартиру на третьем этаже, повредив входную дверь. Добычей преступника стали деньги и ювелирные украшения.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). В настоящее время они проводят расследование и разыскивают подозреваемых, передают «Невские Новости».

Как писал NEWS.ru, банда из трёх человек, обокравшая дом солиста Uma2rman Владимира Кристовского, была задержана в Московской области. Все участники преступной группы уже имеют судимости за кражу. При себе у них обнаружены несколько телефонов, 12 сим-карт, около 20 наручных часов и ножи. Как сообщал Кристовский, воры похитили у него ювелирные украшения на сумму 250 тысяч рублей. Сам он в это время находился с семьёй на даче. Преступники забрались в дом через окно на первом этаже.