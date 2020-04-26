В Элисте на улице застрелили мужчину

https://static.news.ru/photo/a148521a-87e5-11ea-80b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчину расстреляли из пистолета на улице в Элисте. От полученных ранений он скончался на месте.

Подозреваемый в нападении задержан. По версии следствия, ночью 25 апреля он, находясь на одной из улиц Элисты, произвёл не менее трёх выстрелов в потерпевшего из-за возникшей неприязни, говорится в сообщении на сайте СК России по Республике Калмыкия.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под сражу. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ранее NEWS.ru писал, что в пригороде Парижа Сена-Сен-Дени мужчина напал с ножом на полицейского. После этого сотрудник правоохранительных органов застрелил злоумышленника из табельного оружия. Отмечается, что нарушитель порядка, личность которого пока не установлена, набросился на полицейского в патруле. В руках у мужчины был нож с лезвием длиной около 30 сантиметров. В целях самообороны полицейский несколько раз выстрелил в нападавшего из табельного пистолета. Мужчина скончался от ранений.