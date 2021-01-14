В резиденции сестры Дмитрия Рогозина нашли труп

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На территории подмосковной резиденции в деревне Подушкино, где живёт Татьяна Филиппова, приходящаяся сестрой главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину, найдено тело одного из работников. Тело мужчины, который отвечал за уборку территории, обнаружил работник службы охраны.

Рядом с трупом находились около $9тысяч долларов наличными и открытая бутылка водки, передаёт Baza.

Покойный — 48-летний Дмитрий Сак. Его гибель обнаружили из-за того, что он не приступил к своим обязанностям. Охранник обратил внимание на то, что снег на участке давно не чистили, после чего позвонил мужчине. Тот не взял трубку, тогда поиски продолжились в домике для прислуги, где и нашли тело.

Прибывшие на место ЧП полицейские не нашли на теле умершего внешних признаков насильственной смерти. Что стало причиной его гибели, пока неизвестно.

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