В доме под Саратовом обрушились два лестничных пролёта, пострадала женщина

https://static.news.ru/photo/b30daca2-9a7d-11ea-85cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: saratov.sledcom.ru

Два лестничных пролёта обрушились в четырёхэтажном многоквартирном доме в городе Энгельсе Саратовской области. Пострадала женщина, она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Остальные жители аварийного дома эвакуированы с помощью автолестницы, передаёт РИА Новости. Для людей организован пункт временного размещения, он развёрнут в местной школе. Туда направлены более 80 жильцов дома, им предоставлено горячее питание.

В администрации города создана специальная комиссия, которая проверит обстоятельства ЧП. К обследованию здания привлекут специализированную компанию. Задача специалистов — выяснить, возможно ли дальнейшее проживание людей в доме.

Региональное управление Следственного комитета начало проверку по факту обрушения лестничных пролётов.

Ранее в Одессе, как сообщал NEWS.ru, произошло обрушение стены пятиэтажного дома.