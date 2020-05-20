В доме под Саратовом обрушились два лестничных пролёта, пострадала женщина

Два лестничных пролёта обрушились в четырёхэтажном многоквартирном доме в городе Энгельсе Саратовской области. Пострадала женщина, она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.
Остальные жители аварийного дома эвакуированы с помощью автолестницы,
В администрации города создана специальная комиссия, которая проверит обстоятельства ЧП. К обследованию здания привлекут специализированную компанию. Задача специалистов — выяснить, возможно ли дальнейшее проживание людей в доме.
Региональное управление Следственного комитета начало проверку по факту обрушения лестничных пролётов.
Ранее в Одессе, как сообщал NEWS.ru, произошло обрушение стены пятиэтажного дома.
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