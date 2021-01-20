В центре Мадрида прогремел мощный взрыв

https://static.news.ru/photo/48993484-5b2c-11eb-a6a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: leireariz/Twitter

На территории центральной части испанской столицы, города Мадрид, в среду, 20 января, прогремел мощный взрыв. Подробности происшествия к настоящему моменту неизвестны. В частности, пока не называется причина взрыва.

Однако в социальных сетях и мессенджерах была обнародована видеозапись с места происшествия. На ней видно, что в результате взрыва в центре Мадрида разрушена часть жилого здания.

По обнародованным данным, взрыв затронул несколько зданий. Одно из них разрушено почти полностью.

ЧП произошло на улице Толедо. Находившиеся в Мадриде люди говорят, что звук был слышен по всему городу. Есть информация, что взрывная волна была ощутима даже в соседних районах столицы, пишет Telegram-канал Mash.

Взрыв случился в здании отеля, неподалёку от дома престарелых. В настоящий момент идёт эвакуация. Есть пострадавшие.

Как ранее передавал NEWS.ru, 10 января по меньшей мере три человека стали жертвами взрыва в одном из районов столицы Афганистана. Ответственность за взрыв взяло на себя экстремистское движение «Талибан» (запрещено в РФ).

В результате взрыва погиб представитель Афганских сил по защите населения Зиа Вадан, а также двое его коллег. Ещё один человек получил ранения