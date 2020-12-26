В Берлине четыре человека были ранены во время стрельбы

https://static.news.ru/photo/1d373224-4749-11eb-bbd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/Global Look Press

На территории Берлина во время стрельбы четыре человека получили ранения. Об этом журналисты сообщили в субботу, 26 декабря, ссылаясь на информацию от местной полиции.

Отмечается, что стрельба была открыта в районе Кройцберг немецкой столицы. Звуки выстрелов раздались ранним утром.

После полученного сообщения сотрудники правоохранительных органов не только осмотрели ближайшие территории города, но и на вертолёте совершили облёт района.

В итоге три человека с пулевыми ранениями были найдены неподалёку от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии. Ещё одного пострадавшего обнаружили в ближайшем канале.

Причины произошедшего не раскрываются. Поиски преступников продолжаются, передаёт газета Bild со ссылкой на полицию.

Как ранее писал NEWS.ru, в Москве на Профсоюзной улице возле дома 58/32 мужчина устроил стрельбу из пистолета. В результате 30-летняя девушка получила ранения, её госпитализировали. Позже в больнице она умерла.

Погибшая раньше неоднократно сталкивалась с нападавшим, причём в том же месте, где произошло нападение. На протяжении месяца он караулил её после работы и пытался познакомиться, однако каждый раз получал отказ.