В Берлине четыре человека были ранены во время стрельбы

На территории Берлина во время стрельбы четыре человека получили ранения. Об этом журналисты сообщили в субботу, 26 декабря, ссылаясь на информацию от местной полиции.
Отмечается, что стрельба была открыта в районе Кройцберг немецкой столицы. Звуки выстрелов раздались ранним утром.
После полученного сообщения сотрудники правоохранительных органов не только осмотрели ближайшие территории города, но и на вертолёте совершили облёт района.
В итоге три человека с пулевыми ранениями были найдены неподалёку от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии. Ещё одного пострадавшего обнаружили в ближайшем канале.
Причины произошедшего не раскрываются. Поиски преступников продолжаются,
Как ранее писал NEWS.ru, в Москве на Профсоюзной улице возле дома 58/32 мужчина устроил стрельбу из пистолета. В результате 30-летняя девушка получила ранения, её госпитализировали. Позже в больнице она умерла.
Погибшая раньше неоднократно сталкивалась с нападавшим, причём в том же месте, где произошло нападение. На протяжении месяца он караулил её после работы и пытался познакомиться, однако каждый раз получал отказ.