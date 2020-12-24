Неизвестный расстрелял девушку в Москве за отказ познакомиться

https://static.news.ru/photo/fdcc7d22-45b3-11eb-84f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столице на Профсоюзной улице возле дома 58/32 мужчина устроил стрельбу из пистолета. В результате 30-летняя девушка получила ранения, её госпитализировали. Позже в больнице она умерла.

По данным ТАСС, ссылающегося на пресс-службу московского ГУ МВД России, инцидент произошёл вечером 23 декабря. В 22:50 в полицию поступила информация о том, что некий мужчина выстрелил в девушку из предмета, похожего на пистолет, когда та с двумя подругами подходила к подъезду своего дома. Злоумышленник скрылся.

По данным Life, погибшая раньше неоднократно сталкивалась с нападавшим, причём в том же месте, где произошло нападение. На протяжении месяца он караулил её после работы и пытался познакомиться, однако каждый раз получал отказ.

Сейчас полицейские занимаются поиском нападавшего. По данным Telegram-канала Mash, погибшей оказалась 30-летняя Наталья Пронина — хореограф, участница международных конкурсов и руководитель танцевальной школы. Она много выступала за рубежом и сотрудничала со звёздами эстрады. После нападения её госпитализировали в тяжёлом состоянии, врачам так и не удалось спасти жизнь девушки.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывшая модель Playboy Виктория Валентино оказала помощь своему соседу, пострадавшему во время стрельбы.