В Австралии подростки угнали у телеведущего машину во время прямого эфира

https://static.news.ru/photo/94d5e956-2f57-11eb-b4b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Ведущий прогноза погоды одного из австралийских телеканалов Люк Брэднэм лишился своего внедорожника Ford Ranger во время прямого эфира. Журналист заканчивал программу, когда заметил, что его автомобиль уезжает со стоянки задним ходом.

Брэднэм включил камеру на смартфоне и побежал к машине. За рулём сидел подросток, который чуть не задавил мужчину. Телеведущему не удалось остановить злоумышленника и автомобиль уехал, а на место угона вскоре приехали полицейские.

Он мог сбить меня на моей же машине. Я мог умереть, — рассказал шокированный журналист.

Как сообщает Daily Mail, полицейские задержали трёх подростков недалеко от того места, где был припаркован автомобиль. Возраст подозреваемых в угоне составляет 14, 15 и 17 лет. Само транспортное средство до сих пор не найдено.

Как писал NEWS.ru, в Москве пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге». Инцидент произошёл на Нижегородской улице. Автомобиль врезался в бордюр, задел припаркованный Nissan и перевернулся. Угонщицы были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести.

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