Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге» в центре Москвы

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В Москве в ДТП попала «Волга» с двумя школьницами 15 и 16 лет. Они пытались скрыться от сотрудников ГИБДД.

По предварительным данным, девочек подвозил мужчина. В ходе поездки он остановил автомобиль на Динамовской улице и вышел из него. В этот момент одна из пассажирок села за руль, заблокировала двери и угнала машину. Школьницы были в нетрезвом состоянии.

Автовладелец обратился в полицию, началась погоня. На Нижегородской улице несовершеннолетняя угонщица не справилась с управлением. Автомобиль врезался в бордюр, задел припаркованный Nissan, а потом перевернулся.

Школьницы были доставлены в больницу с травмами средней тяжести. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что нетрезвый мужчина угнал грузовик и устроил ДТП в Москве. Инцидент произошёл в Новофёдовском поселении Троицкого округа столицы.