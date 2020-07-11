В аварии под Ростовом погибли пять человек

На территории Ростовской области 11 июля произошло ДТП. В результате аварии погибли пять человек. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы ГИБДД России.
Ранее в СМИ появилась информация о четырёх погибших. Позднее выяснилось, что водитель одной из машин, считавшийся пострадавшим, в результате полученных повреждений скончался.
Авария произошла на 67-м километре дороги Ростов-на-Дону — Волгодонск. Столкнулись две машины: KIA Cerato и ВАЗ-2112. В результате столкновения погибли пять человек, один из них — ребёнок.
В результате ДТП оба водителя и трое пассажиров автомобиля ВАЗ-2112, один из которых несовершеннолетний, погибли, —
передаётТАСС сообщение от пресс-службы ГИБДД.
Как ранее писал NEWS.ru, пресс- служба МЧС России сообщила о гибели трёх человек в городском округе Воскресенск в Подмосковье. Смерть наступила в результате ДТП.
Отмечается, что детей в числе погибших нет.
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