В аварии под Ростовом погибли пять человек

https://static.news.ru/photo/d9e59914-c36f-11ea-b068-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Ростовской области 11 июля произошло ДТП. В результате аварии погибли пять человек. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы ГИБДД России.

Ранее в СМИ появилась информация о четырёх погибших. Позднее выяснилось, что водитель одной из машин, считавшийся пострадавшим, в результате полученных повреждений скончался.

Авария произошла на 67-м километре дороги Ростов-на-Дону — Волгодонск. Столкнулись две машины: KIA Cerato и ВАЗ-2112. В результате столкновения погибли пять человек, один из них — ребёнок.

В результате ДТП оба водителя и трое пассажиров автомобиля ВАЗ-2112, один из которых несовершеннолетний, погибли, — передаёт ТАСС сообщение от пресс-службы ГИБДД.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс- служба МЧС России сообщила о гибели трёх человек в городском округе Воскресенск в Подмосковье. Смерть наступила в результате ДТП.

Отмечается, что детей в числе погибших нет.