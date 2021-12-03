Опубликовано фото водителя, прокатившего полицейского на капоте в Дербенте

Полицейские установили личность водителя, прокатившего на капоте дорожного инспектора в Дербенте. Им оказался 27-летний местный житель, приняты меры к его задержанию, сообщает региональное МВД в Telegram-канале.

После происшествия водитель бросил свою машину и скрылся.

Личность водителя установлена, принимаются меры к его задержанию. В действиях 27-летнего Башаратова Мехмана Назим-Оглы усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ. По имеющейся информации, проехав немного, водитель бросил автомобиль ВАЗ-2107 и скрылся с места, — говорится в сообщении.

Как выяснилось, мужчина с нарушением правил дорожного движения проехал мимо поста ДПС. При себе у него не оказалось водительских прав. Не исключено, что он был пьян. После задержания ему предстоит пройти ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что полиция Дербента ищет водителя. который наехал на полицейского и прокатил его на капоте автомобиля. Полицейский проехал несколько метров, после чего сам спрыгнул с машины.