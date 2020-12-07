Уголовное дело возбуждено после перестрелки на границе России и Украины

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Российский Следственный комитет сообщил, что после того, как на российско-украинской границе произошла стрельба, было заведено уголовное делопроизводство о посягательстве на жизнь военнослужащего.

По данным российской погранслужбы, трое неизвестных вооружённых человек пытались прорваться в Россию с территории Украины в ночь на 4 декабря. Инцидент произошёл на участке Погрануправления ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской областям.

Нарушители открыли стрельбу, когда российские пограничники попытались их задержать. В результате перестрелки один злоумышленник был убит, остальные вернулись на украинскую территорию.

Как сообщал NEWS.ru, Государственная погранслужба Украины опровергла сообщение российских пограничников о нарушении границы с украинской стороны. По данным ведомства, у них нет информации, подтверждающей подлинность этого заявления.