Уголовное дело возбудили против стрелявшего по подросткам волгоградца

https://static.news.ru/photo/28e6c892-16a6-11eb-acfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Обстрелявший подростков из ружья житель Волгограда стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по статье о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В настоящее время мужчина задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста, сообщается на сайте регионального управления СК.

Инцидент произошёл накануне на улице Ростовской. По данным следствия, между мужчиной и группой школьников 13–15 лет возник конфликт. Сочтя себя оскорблённым, житель Волгограда решил наказать подростков. Для этого взял хранящееся дома официально зарегистрированное ружьё, зарядил дробью и открыл стрельбу с балкона. В результате двое подростков получили лёгкие травмы.

Как писал NEWS.ru, стрелок находился в нетрезвом состоянии. Первоначально предполагалось, что ружьё он зарядил солью.