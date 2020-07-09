Учительница замурованного мальчика рассказала о его отношениях с матерью

https://static.news.ru/photo/7de0bbb4-c16f-11ea-95b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ СК России по Астраханской области

Галина Морозова из Астрахани, которая призналась в убийстве своего сына, найденного замурованным в подвале дома его старшего брата, хотела сдать своего непослушного сына в детский дом, рассказала учительница мальчика Сажида Хлямина.

Она вспомнила, что познакомилась с семьей ребёнка, когда ей предложили взять его на домашнее обучение, так как Саша не мог обучаться в классе из-за особенностей поведения.

В первое знакомство с мамой я стала её расспрашивать, потому что мне же надо программу разработать, как с ним заниматься. Она сказала: «А вообще, знаете, я его хочу даже в детский дом сдать. Он меня не слушается, так себя ведёт, он убегает» — сказала педагог в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

По словам Хляминой, она объяснила матери Саши, что в детский дом берут детей, чьи родители лишены родительских прав, а Морозова — успешная женщина, бизнес-вумен. На что женщина ответила педагогу, что тогда отдаст его в Суворовское училище на перевоспитание.

Как полагает учительница, ребёнку нужны были помощь психолога и медикаментозная поддержка, его поведение немного отклонялось он нормы, он испытывал приступы агрессии, но при этом был смышлёным мальчиком. Хлямина полагает, что мать не захотела «возиться» с реабилитацией сына.

Марта Давидовская, руководитель народного движения «Под крылом Ангела», которая помогала искать Сашу, рассказала, что по имеющейся у неё информации, перед тем, как ударить ребёнка гантелей, мать пыталась убить его заранее заточенной малярной кисточкой, дождавшись, когда он заснёт.

Соседи, с которыми побеседовала съёмочная группа программы, отзываются о ребёнке плохо. По их версии, он принимал наркотики, шумел и грубил окружающим.

Честно признаться, я её не осуждаю, — прокомментировала случившееся одна из соседок, уточнив, что ошибка Морозовой в том, что она спрятала тело, а не вызвала полицию.

Близкая подруга Саши опровергает все подобные обвинения, она сказала, что он был умным, хорошим, не принимал наркотики, но жаловался, что в семье ему не хватает любви, кроме того, находился в конфликтных отношениях с братом.

Когда уже выяснилось, что Сашу убили, поползли слухи, что Галина Морозова изменяла мужу. Саша об этом узнал, поэтому она его и убила, — сказала подруга мальчика.

Тело 12-летнего мальчика, пропавшего в Астрахани несколько месяцев назад, было найдено 20 июня. Оно было залито бетоном под полом дома, который принадлежит старшему брату мальчика. Мать ребёнка утверждала, что он ушёл из дома 4 марта и с тех пор больше не появлялся. По версии следствия, подросток пришёл домой утром следующего дня и был убит родительницей в ходе ссоры.

Как писал NEWS.ru ранее, СКР опубликовал видео допроса жительницы Астраханской области, которая убила своего 12-летнего сына. Женщина призналась, что ударила мальчика несколько раз гантелей во время ссоры, отчего тот скончался.