Учил русских детей терроризму? Что известно о задержанном тренере-мигранте

Фото: mos.ru

Алишери Исматзода

Правоохранительные органы задержали в Москве тренера молодежной сборной России по вольной борьбе. Алишери Исматзоду подозревают в содействии террористической деятельности. Что именно совершил спортсмен, пока не сообщается. При этом опрошенные NEWS.ru знакомые задержанного отзываются о нем неплохо. О том, что могло стать поводом для задержания и что известно об Алишери, — в нашем материале.

В чем подозревают Алишери Исматзоду

2 июля в СМИ появилась информация о задержании тренера молодежной сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзоды. Спортсмена заподозрили в содействии террористической деятельности (часть 1 статьи 205.1 УК), однако не уточняется, с чем связано его уголовное преследование.

По этой статье тренеру грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом. 1 июля следствие направило в Щербинский районный суд ходатайство об аресте Исматзоды. Заседание, где ему выберут меру пресечения, назначено на 3 июля.

В Федерации спортивной борьбы России РБК подтвердили, что Алишери Исматзода задержан. «Для нас эта информация была шокирующей, но, к сожалению, это так», — заявили в организации.

Что известно о задержанном тренере

Алишери Исматзода (в соцсетях называет себя Алишером Исматовым) родился в апреле 1992 года. В его профиле написано, что он родом из Джайхунского района Таджикистана. Неизвестно, когда мужчина переехал в Россию, однако по его аккаунтам в соцсетях можно сделать вывод, что в стране он живет не меньше 13 лет. По информации ТАСС, до этого он жил в Душанбе.

В 2015 году Исматзода закончил Российский государственный университет физкультуры, спорта и туризма. В настоящее время является мастером спорта России по вольной борьбе и кандидатом в мастера спорта по греко-римской борьбе.

До 2022 года мужчина работал тренером по вольной борьбе в московской спортивной школе № 76. Затем он перешел на работу в Московское среднее специальное училище олимпийского резерва № 1. Он также тренирует юношескую сборную России (девушки до 16 лет) и юношескую сборную Москвы (парни до 16 лет), а в последнее время был тренером и мужской молодежной сборной страны.

«Я его знаю с 2021 года. У него юноши добивались очень серьезных результатов. В один год у него было два победителя [на чемпионате] России. В голове не укладывается, что он какой-то террорист. Надеюсь, что это ошибка», — прокомментировал задержание Исматзоды его знакомый Сергей, чьи сыновья когда-то занимались у этого тренера.

По словам Сергея, Алишер — «очень воспитанный, скромный и талантливый тренер», о котором нельзя сказать ничего плохого. Сыновья мужчины относились к нему как «ко второму отцу». Получив повышение, Исматзода передал своих воспитанников родному брату Искандару, также тренеру.

Собеседник NEWS.ru считает странной ситуацию с задержанием, поскольку Исматзоде было что терять: у него есть жена, сыновья, квартира в Москве и автомобиль. Кроме того, Алишер лично знаком с борцом вольного стиля трехкратным олимпийским чемпионом Буйвасаром Сайтиевым и равнялся на него, добавил Сергей. Сайтиев, по словам мужчины, решительно осуждает любые проявления религиозного и другого радикализма.

Корреспондент NEWS.ru обратился к Буйвасару Сайтиеву, а также к коллеге и другу задержанного — тренеру юношеской сборной Москвы по греко-римской борьбе Михаилу Макаренко. Оба воздержались от комментариев.

В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) Алишери Исматзода публикует преимущественно снимки рабочей жизни: видео со спортивных сборов, фотографии с воспитанниками. Однако периодически там встречаются посты с цитатами из Корана. Сергей в разговоре с NEWS.ru поделился, что встречал в ленте тренера публикации на арабском языке, однако не придавал им значения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какими были последние теракты в России

Последний крупный теракт произошел в России чуть больше недели назад. 23 июня две группы боевиков устроили вооруженные нападения на синагоги и церкви в Махачкале и Дербенте. В итоге 44 человека получили ранения, еще 22 погибли, из них 15 — сотрудники правоохранительных органов. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), террористов было пятеро, всех ликвидировали.

«Из нашего полка трое погибли. Сегодня у одного из них, у которого машина сгорела, свадьба должна была быть. В него, видимо, из подствольника стрельнули или чего-то такого, УАЗик стал гореть, он не смог выйти, так на переднем сиденье и сгорел», — рассказывал корреспонденту NEWS.ru патрульный у одного из культовых сооружений.

Двое из убитых боевиков — сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, Осман и Адиль. В тот же день силовики задержали Омарова-старшего, на допросе он признался, что знал о радикальных взглядах своих детей. На следующий день он был уволен с должности.

Среди террористов также были Али Закаригаев, который в прошлом возглавлял отделение партии «Справедливая Россия — За правду» в Сергокалинском районе, и Гаджимурад Кагиров — боец ММА, которого связывают со Школой единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова.

Ровно за три месяца до событий в Дагестане россиян потряс другой — первый за долгие годы — теракт, который произошел в московском регионе. 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошла стрельба.

Несколько человек в камуфляже открыли огонь из автоматов по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». Затем террористы вошли в концертный зал и подожгли кресла, используя емкости с бензином. В помещении начался сильный пожар, площадь которого составила более 12 900 квадратных метров. Второй этаж здания полностью выгорел и обрушился.

«Все произошло перед концертом. Мы пошли проверять, но нас остановили. Мы забаррикадировались в гримерке на какое-то время, а потом нас вывели. Мы даже не поняли, что стреляют. Думали, не те спецэффекты сработали», — рассказывал один из участников группы «Пикник».

В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шесть детей, пострадал 551. Большинство убитых и раненых — жители Красногорска, Химок и других районов северо-запада Москвы. В рамках расследования теракта были арестованы 12 человек, в том числе четыре непосредственных исполнителя, которые являются гражданами Таджикистана.

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