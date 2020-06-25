У москвича в фитнес-клубе украли часы за 1,5 млн рублей

https://static.news.ru/photo/70ed3128-b772-11ea-ab45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На юго-западе Москвы у одного из посетителя фитнес-клуба из шкафчика украли часы за 1,5 млн рублей, водительское удостоверение, деньги, кольцо и барсетку. Об этом 26 июня журналистам сообщили представители пресс-службы столичного ГУ МВД.

Отмечается, что заявление о краже поступило в правоохранительные органы накануне вечером. Выяснилось, что фитнес-клуб находится по следующему адресу: улица Профсоюзная, дом 76.

Неизвестный похитил у посетителя спортивного клуба, 38-летнего мужчины, наручные часы Breitling стоимостью около 1,5 млн рублей и барсетку в которой находились водительское удостоверение, денежные средства и кольцо из белого золота. Пострадавший работает строителем, — передаёт ТАСС сообщение от ГУ МВД по Москве.

По факту кражи полиция проводит проверку. Общая сумма материального ущерба устанавливается.

Фитнес-клубы в Москве возобновили работу с 23 июня в рамках нового этапа снятия ограничений на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Спортивные объекты Подмосковья смогут вернуться к работе после уведомления регионального Министерства физической культуры и спорта и органа местного самоуправления. При этом загрузка фитнес-центров не должна превышать 25% от максимальной.

Как ранее писал NEWS.ru, неизвестные ограбили жителя Москвы прямо в его квартире. Несколько человек ворвались в жилище и забрали крупную сумму денег — примерно 5 млн рублей.