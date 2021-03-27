Трёхлетняя девочка лишилась части пальца в тольяттинском детском садике

https://static.news.ru/photo/845714ce-8fbf-11eb-9ad9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура проверит детсад в Тольятти (Самарская область), где трёхлетняя девочка получила травму, из-за которой ей ампутировали часть фаланги пальца, заявили в пресс-службе надзорного ведомства. Накануне её мать в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Тольятти» рассказала, что 22 марта в детском саду № 187 «Солнышко» ребёнку прищемили дверью палец, после чего понадобилось хирургическое вмешательство.

Женщина также заявила, что местные власти до сих пор не обратили внимания на инцидент. В прокуратуре отметили, что подобное утверждение является ложным — соответствующие меры уже принимаются, говорится на сайте ведомства.

Двадцать второго марта в детском саду «Солнышко», расположенном в Автозаводском районе города Тольятти, трёхлетний ребёнок получил травму, повлёкшую ампутацию части фаланги пальца. Прокуратурой незамедлительно была организована проверка, — передаёт прокуратура.

Кроме того, по факту ЧП назначили судебно-медицинскую экспертизу.

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